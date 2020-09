Foot - OM

PSG/OM - Clash : Accusé de racisme par Neymar, Alvaro Gonzalez répond !

Publié le 14 septembre 2020 à 9h00 par T.M.

Alors que l’OM s’est imposé ce dimanche face au PSG (0-1), cela est passé au second plan face aux accusations de racisme de Neymar à l’encontre d’Alvaro Gonzalez. L’Espagnol n’a pas manqué de répondre.

On a annoncé un Classico électrique entre le PSG et l’OM ce dimanche, cela n’a pas manqué. Face aux chambrages des Marseillais suite à la finale de la Ligue des Champions, les Parisiens avaient à coeur de répondre. Mais sur le terrain, les hommes de Thomas Tuchel ont totalement perdu leur sang froid. D’ailleurs, la rencontre s’est d’ailleurs terminée à 8 contre 9 avec les expulsions de Neymar, Leandro Paredes, Layvin Kurzawa, Jordan Amavi et Dario Benedetto. C’est la deuxième fois dans un Classico que le Brésilien regagne les vestiaire avant le coup de sifflet final. Mais cette fois, cela semble être différent. En effet, alors que Neymar s’est chauffé avec Alvaro Gonzalez qu’il a d’ailleurs accusé de racisme. Des accusations très graves et le joueur de l’OM a tenu à se défendre.

« Parfois il faut apprendre à perdre et l’assumer sur le terrain »

Face aux accusations de Neymar, la victoire de l’OM est quelque peu éclipsée. Mais forcément, la lumière doit être faite sur ce qu’a réellement dit Alvaro Gonzalez. L’Espagnol a-t-il vraiment prononcé des injures racistes ? Après la rencontre, sur les réseaux sociaux, Alvaro Gonzalez a répondu à la polémique. Posant avec plusieurs joueurs de l’OM à l'instar de Dimitri Payet, Jordan Amavi, Bouna Sarr, Pape Gueye ou encore Steve Mandanda, le Marseillais a posté comme message : « Il n’existe pas de lieu de pour le racisme. Une carrière propre avec beaucoup de coéquipiers et d’amis au quotidien. Parfois il faut apprendre à perdre et l’assumer sur le terrain. Incroyables trois points ».