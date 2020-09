Foot - OM

OM - Polémique : Après la victoire, Villas-Boas chambre le PSG et Tuchel !

Publié le 14 septembre 2020 à 8h30 par T.M.

Ce dimanche, l’OM a mis fin à une longue disette en remportant enfin une rencontre face au PSG. Après la rencontre, André Villas-Boas n’a pas manqué de chambré le club de la capitale et Thomas Tuchel.

Depuis plusieurs semaines déjà, la tension montait autour de ce PSG-OM. Sur le terrain, le Classico a finalement été très électrique avec de nombreux affrontements entre les joueurs et a même fini à 8 contre 9 suite aux exclusions de Neymar, Layvin Kurzawa, Leandro Paredes, Jordan Amavi et Dario Benedetto. Alors que les polémiques sont nombreuses concernant cette rencontre, il n’empêche que l’OM s’est bel et bien imposé sur la pelouse du Parc des Princes, grâce à un but de Florian Thauvin, mettant fin à une longue série sans victoire face au PSG. Forcément, à l’issue de la rencontre, les Marseillais étaient heureux et André Villas-Boas en a profité pour chambrer ses adversaires du soir.

« Elle n’est pas encore chez eux »