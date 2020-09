Foot - PSG

PSG/OM - Polémique : Tuchel revient sur le coup de sang de Neymar !

Publié le 14 septembre 2020 à 11h45 par A.D.

Lors de la victoire de l'OM face au PSG ce dimanche soir, les joueurs ont eu du mal à garder leur sang froid. A plusieurs reprises et notamment en fin de match, les joueurs sont passés tout près de la bagarre générale. Alors que l'arbitre a dû sortir cinq cartons rouges dans les derniers instants de la partie, Thomas Tuchel a regretté que les choses aient autant dérapé.

Le Classique de ce dimanche soir a été riche en émotion. En effet, les joueurs de l'OM et du PSG ne sont pas parvenus à canaliser leurs nerfs lors de la rencontre. A plusieurs reprises, et plus particulièrement dans les dernières minutes du match, Marseillais et Parisiens en sont (presque) venus aux mains. Ce qui a obligé l'arbitre de la rencontre a sévir. Alors qu'ils ont tous pété les plombs, Neymar, Layvin Kurzawa, Jordan Amavi, Leandro Paredes et Dario Benedetto ont été expulsé dans le temps additionnel. En ce qui concerne la star brésilienne, il a asséné un coup à Alvaro Gonzalez parce qu'il lui aurait proféré des insultes racistes. Alors que cinq cartons rouges ont été sortis en toute fin de match, Thomas Tuchel a regretté que la situation ait autant dégénéré.

«Je n'aime pas notre réaction dans les 3 dernières minutes, c'était trop»