PSG - Polémique : Les vérités de Hernandez sur les moqueries après la Ligue des champions !

Publié le 14 septembre 2020 à 1h15 par Th.B.

Alors que beaucoup ont pris cette célébration comme des railleries envers le PSG, Lucas Hernandez est sorti du silence sur les scènes de liesse du Bayern Munich sur les réseaux sociaux après le sacre bavarois en Ligue des champions.

Après le sacre du Bayern Munich en Ligue des champions face au PSG le 23 août dernier (1-0), Lucas Hernandez et Michael Cuisance notamment ont publié des vidéos sur les réseaux sociaux du vestiaire avec le Afro Trap partie 3 de MHD. Sur un « Paname c’est la Champions League » , les deux joueurs français ont célébré la victoire finale du Bayern Munich dans cette coupe d’Europe. Une célébration qui a été perçu comme des moqueries envers le PSG pour certains.

« C’est Alphonso Davies qui a mis ce son »