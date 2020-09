Foot - PSG

PSG : Kimpembe annonce la couleur pour le Classique face à l'OM !

Publié le 12 septembre 2020 à 17h20 par La rédaction

Malgré la situation particulière liée à l'épidémie de coronavirus, Presnel Kimpembe se montre déterminé à l'idée d'affronter l'OM ce dimanche.