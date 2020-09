Foot - PSG

PSG - Malaise : Ce terrible constat en interne sur Xavi Simons !

Publié le 11 septembre 2020 à 5h00 par T.M.

Perçu comme l’un des plus grands talents du centre de formation du FC Barcelone, Xavi Simons a rejoint le PSG l’été dernier. Toutefois, au sein du club de la capitale, le Néerlandais ne ferait pas vraiment l’unanimité. Explications.

Alors que le PSG a joué un bien mauvais tour au FC Barcelone avec le transfert de Neymar en 2017, cela n’a pas été le seul. En effet, le club de la capitale a également réussi à récupérer certains talents de La Masia, centre de formation du club catalan. Cela a été le cas avec Kays Ruiz en 2015, mais aussi l’été dernier avec Xavi Simons. A 17 ans, le milieu de terrain néerlandais était l’un des joueurs les plus en vue lorsqu’il était à Barcelone. Annoncé comme un futur grand talent en devenir, le protégé de Mino Raiola a finalement quitté la Catalogne pour poser ses valises au PSG. Et si Xavi Simons commence à pointer le bout de son nez dans le groupe de Thomas Tuchel, il doit faire taire les plus sceptiques.

Un joueur surcoté ?