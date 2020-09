Foot - PSG

PSG - Malaise : Excellente nouvelle pour Tuchel avant le Classico face à l’OM ?

Publié le 8 septembre 2020 à 16h45 par T.M.

Avec les nombreux cas de Covid-19 au PSG, Thomas Tuchel pourrait avoir quelques maux de tête au moment de composer son équipe pour le match face à l’OM ce dimanche. A moins que l’Allemand n’enregistre certains retours.

Profitant de quelques jours de repos suite à la finale de la Ligue des Champions, certains joueurs du PSG ont rejoint Ibiza pour décompresser. Un voyage qui a finalement tourné au fiasco puisque de nombreux joueurs ont été testés positifs au coronavirus. C’est ainsi le cas de Neymar, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Keylor Navas, Mauro Icardi et Marquinhos. Une liste à laquelle il faut désormais ajouter Kylian Mbappé, testé positif à l’occasion du rassemblement de l’équipe de France. Des mauvaises nouvelles pour Thomas Tuchel qui va devoir se creuser les méninges au moment de composer son équipe pour les rencontres face au RC Lens ce jeudi et surtout face à l’OM ce dimanche. Le PSG alignera-t-il une équipe bis pour le Classico ? Pas sûr…

De gros retours à prévoir ?