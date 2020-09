Foot - PSG

PSG/OM - Polémique : Thiago Silva prend à son tour la défense de Neymar !

Publié le 14 septembre 2020 à 15h45 par T.M.

Après avoir accusé Alvaro Gonzalez de racisme, Neymar peut compter sur différents soutiens. Le dernier en date, celui de Thiago Silva.

Ce dimanche, cela a chauffé sur la pelouse du Parc des Princes entre le PSG et l’OM. La rencontre s’est notamment terminée à 8 contre 9 et Neymar a été expulsé après avoir frappé Alvaro Gonzalez. Il y aurait toutefois une raison à cela. En effet, le Brésilien assure que l’Espagnol a proféré des insultes racistes à son égard et n’a pas décoléré sur les réseaux sociaux à ce sujet après la rencontre. Alors qu’Alvaro Gonzalez a démenti ces accusations, la vérité n’a toujours pas éclaté. En attendant, Neymar voit les soutiens affluer. Et après Dani Alves, c’est Thiago Silva, ex-joueur du PSG désormais à Chelsea, qui lui a fait passer un message.

« Nous sommes ensemble »