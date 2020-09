Foot - PSG

PSG/OM - Polémique : Alvaro, racisme... Neymar risque gros après son coup de sang !

Publié le 14 septembre 2020 à 15h15 par A.D.

Alors qu'il aurait été victime de racisme, Neymar a porté un coup derrière la tête d'Alvaro Gonzalez lors du Classique. Comme l'a indiqué RMC Sport, la star brésilienne risque jusqu'à sept matchs de suspension pour son mauvais geste.

Le Classique de ce dimanche a dégénéré lors des dernières minutes. Alors que les joueurs étaient prêts à en venir aux mains, l'arbitre de la rencontre en renvoyé cinq joueurs au vestiaire prématurément : Neymar, Leandro Paredes, Layvin Kurzawa, Jordan Amavi et Dario Benedetto. Alors qu'Alvaro Gonzalez lui aurait proféré des insultes racistes, la star brésilienne a perdu son sang froid et lui a asséné un coup derrière la tête. Expulsé, Neymar pourrait ne pas retrouver les terrains avant plusieurs semaines.

Retour dans deux mois pour Neymar ?