PSG : Face à l'OM, Tuchel pourrait prendre une grande décision avec Neymar !

Publié le 13 septembre 2020 à 11h15 par La rédaction

Neymar, qui a fait son retour à l’entrainement après avoir été testé positif au Covid-19, espère bien disputer le Classico face à l’OM ce dimanche. Mais Thomas Tuchel ne souhaiterait prendre aucun risque avec son joueur en manque de rythme.

La dernière image de Neymar sur un terrain de football remonte au 23 août dernier lors de la finale de Ligue des champions face au Bayern Munich. Le Brésilien avait alors quitté la pelouse de Lisbonne en larmes après une défaite frustrante. Depuis, le joueur s’est rendu à Ibiza afin de profiter de quelques jours de repos avec certains de ses coéquipiers à l’instar de Leandro Paredes ou encore d’Angel Di Maria. Mais à leur retour, ces trois joueurs ont été testés positif au Covid-19 et ont été mis à l’écart du groupe. Une mauvaise nouvelle pour Thomas Tuchel qui a dû se passer des services de Neymar pour le match face à Lens (défaite 1-0). Mais ce samedi, la star brésilienne a annoncé son retour à l’entraînement et postule à une place de titulaire pour le Classico face à l’OM ce dimanche. A en croire la journaliste Isabela Pagliari, Neymar se sent bien physiquement, mais le staff du PSG ne voudrait prendre aucun risque et éviter les blessures.

« Il manque de rythme, il vient de contracter un virus qui a fait des choses avec ton corps »