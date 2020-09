Foot - PSG

PSG : La grosse annonce de Thomas Tuchel sur Neymar !

Publié le 12 septembre 2020 à 16h45 par B.C.

Testé positif au coronavirus comme plusieurs joueurs du PSG, Neymar est bien apte à disputer le Classique face à l'OM ce dimanche soir, tout comme Angel Di Maria, Keylor Navas et Leandro Paredes comme l'a annoncé Thomas Tuchel.

Jusqu'ici épargné par l'épidémie de coronavirus, le PSG a été confronté à la réalité ces derniers jours. De nombreux cadres de l'équipe (Kylian Mbappé, Neymar, Angel Di Maria, Marquinhos, Mauro Icardi, Leandro Paredes et Keylor Navas) ont en effet été testés positifs au Covid-19 après leur retour de vacances et ont logiquement été mis à l'écart du groupe. Ainsi, Thomas Tuchel n'a eu d'autres choix que d'aligner une équipe très remaniée pour affronter le RC Lens, ce qui n'a pas réussi au PSG comme en témoigne cette défaite (1-0). Mais la situation s'améliore pour le club de la capitale. Ce vendredi, Neymar a indiqué sur les réseaux sociaux qu'il était rétabli et qu'il allait donc pouvoir faire son retour à l'entraînement, et il n'est pas le seul puisque Angel Di Maria et Keylor Navas sont également susceptibles de revenir pour le Classique face à l'OM ce dimanche. Une tendance confirmée par Thomas Tuchel en conférence de presse.

« Navas, Di Maria, Paredes, Neymar veulent jouer c'est clair »