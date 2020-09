Foot - PSG

PSG : Neymar fait une grosse annonce !

Publié le 11 septembre 2020 à 16h15 par H.G.

Alors qu’il avait été testé positif à la Covid-19, Neymar a annoncé ce vendredi qu’il était enfin de retour à l’entraînement, à deux jours du match du PSG face à l’OM.

L’annonce a fait grand bruit la semaine dernière. Testé positif à la Covid-19 au retour de ses vacances comme cinq autres joueurs du PSG, Neymar n’a eu d’autres choix que de s’isoler et n’a ainsi pas pu aider ses coéquipiers contre Lens ce jeudi, qui se sont inclinés en l’absence de bon nombre de leurs cadres (1-0). Cependant, si Kylian Mbappé a rejoint la liste des joueurs du PSG positifs cette semaine, Neymar devrait désormais faire son grand retour en match ce week-end.

« De retour à l’entraînement »

Et pour cause, l’international brésilien de 28 ans a annoncé sur Twitter ce vendredi qu’il allait faire son grand retour à l’entraînement, ne cachant pas sa joie après une telle nouvelle. « De retour à l’entrainement, super content » a écrit Neymar, le tout accompagné du hashtag #CoronaOut et de son fameux « O Pai Ta On ». De son côté, Loïc Tanzi a expliqué que le numéro 10 du PSG posture désormais à une place dans le groupe parisien qui affrontera l’OM ce dimanche au Parc des Princes. D’après le journaliste de RMC Sport , Marquinhos, Angel Di Maria et Leandro Paredes auraient eux-aussi été testés ce vendredi matin, le dernier d'entre-eux étant même sorti du centre d'entraînement avec le sourire aux lèvres. Du reste, Keylor Navas, lui-aussi testé positif, était également présent ce jour pour un entraînement individuel à en croire le média français.