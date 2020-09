Foot - PSG

PSG - Polémique : Juninho revient sur son coup de gueule contre Neymar !

Publié le 9 septembre 2020 à 7h45 par T.M.

Il y a quelques semaines, cela a chauffé entre le PSG et l’OL suite à un coup de gueule de Juninho contre Neymar. Une sortie de nouveau évoquée par le directeur sportif lyonnais.

Dernièrement, la guerre entre le PSG et l’OL se résumait notamment aux piques de Jean-Michel Aulas. Mais Juninho a récemment mis un peu d’huile sur le feu. En effet, le directeur sportif lyonnais avait poussé un énorme coup de gueule, qui n’était clairement pas passé inaperçu. « Regardez Neymar, il est parti au PSG pour l'argent. Le PSG a tout donné pour lui, tout ce qu'il voulait et maintenant il veut partir avant la fin de son contrat. Il est temps de rendre ce qu'on lui a donné, de montrer de la gratitude. C'est un échange. Neymar doit donner tout ce qu'il peut sur le terrain, montrer un engagement maximum, une responsabilité, du leadership », avait notamment fait savoir Juninho à propos de Neymar.

« Je n’ai rien contre lui »