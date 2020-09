Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme départ provoqué… par Neymar ?

Publié le 8 septembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que Thiago Silva a finalement refusé de prolonger son contrat au PSG pour s’engager avec Chelsea, Neymar aurait recommandé le club londonien à son compatriote brésilien.

« On a pris une décision, il y a maintenant six mois pour des raisons financières, pour changer de génération et après on a eu un parcours complètement différent (…) Tout ça a fait qu’aujourd’hui on a envie de maintenir un groupe. C’était l’objet de ma dernière conversation avec Thiago Silva, mais c’était trop tard », a indiqué Leonardo dimanche au Canal Football Club sur les coulisses du départ de Thiago Silva, qui est arrivé au terme de son contrat avec le PSG. Finalement, même si Leonardo a tenté de le retenir au Parc des Princes, le défenseur brésilien s’est engagé avec Chelsea. Et Neymar n’y serait pas totalement étranger…

Neymar aurait conseillé Thiago Silva

Comme l’a révélé The Telegraph lundi, Thiago Silva aurait demandé des conseils à Neymar au moment de faire son choix, et le numéro 10 du PSG aurait indiqué à son coéquipier qu’il devait absolument répondre favorablement à la proposition de Chelsea. En clair, Neymar aurait joué un rôle direct dans le départ de Thiago Silva.