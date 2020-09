Foot - PSG

PSG/OM - Polémique : Ce joueur de Ligue 1 qui monte au créneau pour Neymar !

Publié le 14 septembre 2020 à 19h45 par T.M.

Expulsé lors du match entre le PSG et l’OM, Neymar a fait savoir qu’Alvaro Gonzalez avait proféré des insultes racistes. Une grosse polémique qui a fait réagir Marcelo, défenseur central de l’OL et compatriote du Parisien.

Ce dimanche, l’OM a mis fin à une très longue série de matchs sans victoire face au PSG. Les hommes d’André Villas-Boas ont ainsi remporté le Classico au Parc des Princes (0-1) dans une rencontre électrique, qui s’est terminée à 8 contre 9. Neymar a notamment été expulsé pour avoir frappé Alvaro Gonzalez. Tout au long de la rencontre, les deux joueurs s’étaient d’ailleurs invectivés, le Brésilien a par la suite révélé que l’Espagnol avait proféré des insultes racistes. Une énorme polémique qui éclipse le résultat du match. Si Alvaro Gonzalez a tenu à se défendre face à ces accusations, Neymar n’en démord pas. Et le Parisien peut d’ailleurs compter sur différents soutiens.

« Neymar, nous sommes avec toi ! »