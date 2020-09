Foot - PSG

PSG : Leonardo dézingue l’arbitre après le match contre l'OM !

Publié le 14 septembre 2020 à 9h12 par La rédaction mis à jour le 14 septembre 2020 à 9h17

Pour la première fois depuis de longues années, l’OM a battu le PSG. Lors de ce match, l’arbitre Jérôme Brisard s'est retrouvé au centre des débats, et Leonardo n'a pas manqué de le tacle.