PSG/OM - Polémique : Alvaro, racisme... L'OM se mobilise face à Neymar !

Publié le 15 septembre 2020 à 14h30 par A.M.

Présents en conférence de presse, Valentin Rongier et André Villas-Boas sont revenus sur les accusations de Neymar à l'encontre d'Alvaro Gonzalez. Et sans surprise, ils défendent le défenseur de l'OM et mettent en garde la star du PSG.

Depuis dimanche soir, la victoire de l'OM contre le PSG (1-0), la première depuis 9 ans, est reléguée au second plan par les accusations de Neymar qui assure avoir subi des insultes racistes de la part d'Alvaro Gonzalez. Pour le moment, aucune image ne permet de confirmer ou d'infirmer les propos du numéro 10 du PSG comme l'a révélé Téléfoot , diffuseur de la Ligue 1 en France. Mais beIN SPORTS Arabic a révélé avoir filmé la séquence sous des angles différents. La commission de discipline de la LFP devra trancher mercredi et la Ligue aura à sa disposition toutes les images nécessaires pour prendre une décision et d'éventuelles sanctions. Et du côté de l'OM, on semble assez confiant en affichant son soutien à Alvaro Gonzalez tout en rappelant le comportement de certains parisiens à l'image de Neymar et Angel Di Maria.

Rongier fracasse Neymar

Présent en conférence de presse, Valentin Rongier a ainsi été invité à évoquer cette polémique. Et sans surprise, il prend la défense de son coéquipier, et fracasse le comportement de Neymar : « Je n’ai absolument rien entendu, après ce qui me chagrine c’est que Neymar vient déclarer tout ça sur le terrain sans dire que lui-même a insulté tout le long du match, à chaque duel. Le match était haché, ce n’était pas très beau, mais pour ma part je n’ai rien entendu (de raciste). Je commence à connaître Alvaro, pour moins c’est impossible qu’il ait dit cela. Forcément qu'il est affecté, quand il a connecté son téléphone à Marignane, il a vu des menaces de mort venant de partout dans le monde sur des faits qu in'ont même pas été avérés. Ça a aussi affecté sa famille, les gens ne s'en rendent pas compte. On est solidaires avec lui mais c'est sûr qu'il est affecté. Même pour nous, ce n'est jamais agréable d'entendre de telles choses au sujet de l'équipe. Je trouve cette histoire regrettable. Je n’ai même pas parlé de ça avec lui, ça me parait évident qu’il n’a pas pu dire ça. Sans tomber dans les clichés, on vit tous ensemble, avec des Africains, des Asiatiques, et le groupe vit très bien. Je trouve que vous parlez beaucoup de ça, mais pas beaucoup du crachat de Di Maria, surtout en cette période de Covid. » Un avis également partagé par André Villas-Boas.

Villas-Boas parle de «fausses accusations»