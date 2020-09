Foot - PSG

PSG/OM - Polémique : Gros rebondissement dans l'affaire Neymar/Alvaro Gonzalez !

Publié le 15 septembre 2020 à 10h45 par A.M.

Alors que Téléfoot, diffuseur de la Ligue 1 en France, a assuré ne pas avoir les images permettant de prouver ou démentir les accusations de Neymar envers Alvaro Gonzalez, beIN SPORTS relance cette affaire et affirme être en possession de l'extrait.

C'est la grande polémique qui a explosé avec le choc entre le PSG et l'OM dimanche soir. Neymar s'est effectivement plaint de propos racistes qu'aurait tenus Alvaro Gonzalez à son égard durant la rencontre émaillée de cinq cartons rouges, dont un pour le Brésilien coupable d'avoir porté un coup sur le défenseur central marseillais. La star du PSG a multiplié les messages sur les réseaux sociaux afin d’afficher sa colère tandis que le club de la capitale a communiqué lundi afin de soutenir son joueur. Toutefois, Téléfoot , nouveau diffuseur de la Ligue 1 en France, a révélé qu'après avoir décortiqué toutes les images à sa disposition, il était impossible de trouver un extrait sonore en mesure de confirmer ou d'infirmer les accusations de Neymar envers Alvaro Gonzalez.

BeIN SPORTS annonce avoir les images !

Mais l'affaire est loin d'être terminée. En effet, lundi soir, beIN SPORTS Arabic a révélé avoir à sa disposition de nouvelles images de l’altercation entre les deux hommes. La chaîne a filmé cette séquence sous plusieurs angles différents et semble ainsi détenir des images exclusives sur lesquelles on aperçoit Alvaro Gonzalez de face, au moment où il aurait proféré des insultes à Neymar, alors que sur celles de Téléfoot , le défenseur central de l'OM apparaît de dos. Par conséquent, les extraits diffusés par beIN SPORTS Arabic pourraient permettre de révéler la vérité sur cette affaire. Quoi qu'il en soit, la commission de discipline de la LFP se réunira ce mercredi afin de statuer sur les incidents qui ont émaillé le choc entre le PSG et l'OM qui s'est terminé avec cinq cartons rouges. A cette occasion, la Ligue, qui aura toutes les images à sa disposition, étudiera également l'altercation entre Neymar et Alvaro Gonzalez.