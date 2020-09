Foot - PSG

PSG/OM - Polémique : Vers un nouveau rebondissement dans l'affaire Neymar/Alvaro Gonzalez !

Publié le 15 septembre 2020 à 18h15 par B.C. mis à jour le 15 septembre 2020 à 18h45

Alors que Téléfoot a indiqué lundi soir ne pas être en mesure de prouver ou démentir les accusations de racisme de Neymar envers Alvaro Gonzalez, beIN SPORTS disposent d'autres images qui pourraient relancer l'affaire. Ainsi, le PSG se montrerait de plus en plus confiant pour soutenir la thèse de son joueur brésilien.

Ce dimanche, l'OM a décroché une victoire espérée depuis près de 10 ans. En effet, les Phocéens sont parvenus à battre le PSG (1-0), qui plus est sur la pelouse du Parc des Princes, mais le résultat est rapidement passé au second plan après les accusations de Neymar à l'encontre d'Alvaro Gonzalez. Expulsé en fin de partie, l'international brésilien a indiqué à l'arbitre que le défenseur de l'OM avait proféré des propos racistes à son égard, et il appartient désormais à la commission de discipline de la LFP de trancher mercredi. Diffuseur du championnat, la chaîne Téléfoot a annoncé de son côté lundi qu'elle n'était pas en mesure de confirmer ou d'infirmer les accusations de Neymar, mais beIN SPORTS Mena , la branche du Moyen-Orient du média sportif qui appartient également à l'émir du Qatar, pourrait relancer l'affaire. Une caméra isolée de la chaîne était braquée sur Neymar et celle-ci a filmé la séquence polémique sous plusieurs angles où l'on aperçoit Alvaro Gonzalez de face, en train de s'expliquer avec la star du PSG. Un élément qui pourrait jouer en faveur du Brésilien.

Le PSG confiant à l'idée de prouver les accusations de racisme ?