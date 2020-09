Foot - PSG

PSG - Malaise : Ce terrible constat sur la relation entre Tuchel et Icardi !

Publié le 16 septembre 2020 à 19h15 par T.M.

Très peu apparu durant la Final 8 de la Ligue des Champions, Mauro Icardi ne semble clairement pas avoir les faveurs de Thomas Tuchel. Il faut dire qu’en interne, cela serait tendu entre l’entraîneur du PSG et son attaquant.

L’été dernier, Leonardo a frappé un grand coup pour le PSG en obtenant le prêt, avec option d’achat, de Mauro Icardi. Depuis, l’Argentin a définitivement été transféré chez les champions de France, mais pas sûr que cela ait fait énormément plaisir à Thomas Tuchel. En effet, l’Allemand ne semble pas vraiment compter sur le natif de Rosario, en témoigne sa gestion lors du Final 8 de la Ligue des Champions où Icardi n’a joué que quelques minutes, voyant même Eric Maxim Choupo-Moting lui être préféré à certains moments. Cela en dit long donc sur le relation fraiche entre Tuchel et Icardi et pour RMC , un membre du PSG a confirmé ces tensions.

« La relation entre les deux est froide »