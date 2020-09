Foot - PSG

PSG/OM - Polémique : Neymar, Payet... Pierre Ménès réagit aux sanctions !

Publié le 17 septembre 2020 à 16h15 par La rédaction

Mercredi, la commission de discipline de la LFP a annoncé les sanctions infligées aux acteurs du match PSG - OM de dimanche dernier. Pierre Ménès en a trouvé certaines plutôt généreuses.

Lors du match opposant le PSG à l’OM dimanche dernier (0-1), beaucoup de cartons ont été sortis. En fin de match, l’arbitre, M.Brisard, a été contraint d’exclure trois joueurs parisiens et deux joueurs marseillais. Neymar, Layvin Kurzawa, Leandro Paredes, Jordan Amavi et Dario Benedetto étaient donc attendus mercredi pour connaître leur sanction. Kurzawa se retrouve avec six matchs de suspension pour son coup de sang sur Jordan Amavi, qui lui sera suspendu trois matchs. Neymar et Paredes écopent tout les deux de deux matchs ferme plus un avec sursis. Enfin, Dario Benedetto sera suspendu un match.

Ménès juge quelques sanctions « clémentes »