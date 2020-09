Foot - PSG

PSG/OM : Le verdict est tombé pour les exclus du Classico !

Publié le 16 septembre 2020 à 22h11 par La rédaction mis à jour le 16 septembre 2020 à 22h13

Ce mercredi, la Ligue se réunissait pour étudier les cas des différents exclus du Classico. Et le verdict est désormais connus.

Dimanche dernier, la rencontre entre le PSG et l’OM s’est terminée à 8 contre 9 suite aux exclusions de Neymar, Leandro Paredes, Layvin Kurzawa, Jordan Amavi et Dario Benedetto. Ce mercredi, la Ligue se réunissait et les sanctions sont tombées. Kurzawa a écopé de 6 matchs ferme, Neymar est lui suspendu 2 matchs ferme, plus un avec sursis, tout comme Leandro Paredes. Pour Jordan Amavi, la sanction est de 3 matchs ferme et enfin Dario Benedetto n’a écopé que d’un match de suspension. A noter également l’ouverture d’une instruction en ce qui concerne la polémique Neymar/Alvaro Gonzalez. Enfin, pour ce qui est du crachat d’Angel Di Maria, il est convoqué par la Commission de Discipline, le 23 septembre prochain.