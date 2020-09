Foot - PSG

PSG/OM - Polémique : Di Maria, Paredes... Tuchel se prononce sur les sanctions !

Publié le 17 septembre 2020 à 10h45 par La rédaction

Mercredi, la commission de discipline de la LFP a annoncé les sanctions infligées aux joueurs du PSG et de l'OM suite aux débordements de dimanche dernier. Et certaines de ces décisions ont surpris le coach parisien, Thomas Tuchel.

Lors du Classique entre le PSG et l’OM dimanche dernier (0-1), l’arbitre de la rencontre M.Brisard n’a pas hésité à sortir les cartons. Dans les dernières minutes, M. Brisard a exclu trois joueurs parisiens et deux joueurs marseillais à la suite d’une grosse dispute entre les deux équipes. C’est ainsi que Layvin Kurzawa, Neymar, Leandro Paredes, Jordan Amavi et Dario Benedetto ont été convoqués mercredi par la commission de discipline de la LFP pour connaître leur sanction. L'affaire des supposés propos racistes entre Neymar et Alvaro Gonzalez a, elle, été mise en instruction.

Tuchel ne comprend pas pour Paredes