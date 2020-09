Foot - PSG

PSG/OM - Polémique : La mise au point de Tuchel sur l'affaire Neymar/Alvaro Gonzalez !

Publié le 17 septembre 2020 à 8h45 par A.M.

Alors que la LFP a décidé d'instruire le dossier concernant l'affaire entre Neymar et Alvaro Gonzalez, Thomas Tuchel s'est prononcé sur ses discussions avec son joueur à ce sujet.

Depuis dimanche soir, l'affaire entre Neymar et Alvaro Gonzalez fait grandement parler. Et pour cause, le Brésilien accuse le défenseur de l'OM d'avoir tenu des propos racistes. Pour le moment, Téléfoot , diffuseur de la Ligue 1 en France, assure ne pas disposer des images et des extraits sonores nécessaires pour confirmer ou infirmer les accusations de Neymar. BeIN SPORTS , par le biais de sa branche au Moyen-Orient, a en revanche assuré avoir filmé la scène sous différents angles. En attendant de tout étudier, la LFP a décidé d'instruire le dossier et devrait rendre son verdict dans le courant de la semaine prochaine.

«Il m’a expliqué ce qu’il a entendu»