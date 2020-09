Foot - PSG

PSG/OM - Clash : Neymar, racisme… Le clan Alvaro Gonzalez répond aux accusations !

Publié le 16 septembre 2020 à 9h15 par G.d.S.S.

Accusé de propos raciste par Neymar qu’il aurait traité de « singe » lors du choc entre le PSG et l’OM dimanche soir, Alvaro Gonzalez est défendu bec et ongle par son oncle qui apporte quelques précisions sur leur altercation.

C’est un fait, le Classique entre le PSG et l’OM (0-1) a été bouillant dimanche soir au Parc des Princes. En plus de l’ambiance particulièrement tendue qui régnait entre les deux équipes, Neymar a accusé Alvaro Gonzalez de racisme et a expliqué que le défenseur espagnol de l’OM l’aurait insulté de « singe » au cours du match. Et en attendant de trouver d’éventuelles preuves de ces propos, l’entourage d’Alvaro Gonzalez s’est accordé un droit de réponse envers le numéro 10 du PSG.

« Ce sont eux les racistes »