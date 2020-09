Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à recruter pour Juan Bernat ? La réponse !

Publié le 18 septembre 2020 à 8h45 par La rédaction

Alors que le PSG souhaitait encore se renforcer au milieu et en attaque après l’arrivée de Matteo Florenzi, Leonardo pourrait être contraint de recruter un latéral gauche à la suite de la blessure de Juan Bernat.

Début de saison plus qu’agité pour le PSG. Devant déjà composer avec les nombreux absents, entre les cas de Covid-19 et les suspensions, les Parisiens ont perdu Juan Bernat pour de longs mois mercredi soir contre Metz, le défenseur espagnol étant victime d'une rupture des ligaments croisés. Désormais, Thomas Tuchel ne compte plus que Layvin Kurzawa comme option viable sur le couloir gauche, ce qui pourrait contraindre Leonardo de recruter dans ce secteur du jeu. Un choix difficile alors que le directeur sportif parisien avait d’autres priorités, et ce avec un budget relativement limité.

Un joueur formé en France comme objectif ?