Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a dégainé une très grosse offre !

Publié le 18 septembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Toujours en quête d’un nouveau défenseur central au PSG pour pallier au départ de Thiago Silva, Leonardo serait passé à l’action pour Kalidou Koulibaly de Naples.

Entre son début de saison très poussif en championnat, la blessure longue durée de Juan Bernat (ligaments croisés) et les nombreux départs de l’été qui n’ont pas encore été palliés (Edinson Cavani et Thiago Silva principalement), Leonardo a encore du pain sur la planche pour boucler le mercato estival du PSG. D’ailleurs, le directeur sportif brésilien voudrait absolument recruter une pointure en défense centrale, et il aurait dégainé une grosse offre à cet effet.

Le PSG s’attaque à Koulibaly

Comme l’a révélé Tuttosport jeudi, le PSG aurait fait parvenir au Napoli une offre officielle à hauteur 52M€ + 7M€ de bonus pour s’attacher les services de Kalidou Koulibaly. Un montant qui serait encore loin attentes d'Aurelio De Laurentiis, le président napolitain, qui compterait ainsi sur Manchester City pour faire monter les enchères avec le PSG. Leonardo est donc prévenu…