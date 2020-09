Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente un gros coup à 59M€ !

Publié le 17 septembre 2020 à 9h15 par B.C.

Désireux de recruter un nouveau défenseur central avant la fermeture du mercato estival, Leonardo accélère pour Kalidou Koulibaly. La presse italienne annonce ce jeudi qu'une offre officielle aurait été formulée au Napoli par le PSG, et celle-ci pourrait faire mouche.

Après le départ de Thiago Silva, Leonardo est en quête d'un nouveau défenseur central, et c'est en Serie A que le directeur sportif du PSG pourrait trouver son bonheur. Un temps écarté, le dossier Kalidou Koulibaly serait revenu sur la table malgré les exigences financières du Napoli. La presse italienne indiquait récemment que Leonardo avait approché Aurelio De Laurentiis pour se renseigner sur la situation du Sénégalais de 29 ans, sous contrat jusqu'en juin 2023 et également courtisé par Manchester City, et l'Italo-brésilien aurait depuis décidé de passer la seconde.

Leonardo aurait dégainé pour Koulibaly