Mercato - PSG : Tuchel se prononce sur un dossier très chaud du mercato !

Publié le 17 septembre 2020 à 8h15 par G.d.S.S. mis à jour le 17 septembre 2020 à 8h16

Alors que le PSG cherche à boucler plusieurs ventes d’ici la fin du mercato estival, Julian Draxler fait partie des joueurs poussés vers la sortie. D’autant que Thomas Tuchel n’a pas vraiment l’air de retenir son compatriote allemand…

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le PSG, Julian Draxler (26 ans) n’a donc plus qu’une seule année d’engagement au Parc des Princes, et il n’entre clairement pas dans les plans de Thomas Tuchel. Du coup, le milieu offensif allemand est plus que jamais poussé vers la sortie par le PSG, et comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité début septembre, le Bayer Leverkusen envisage sérieusement l’option Draxler pour remplacer Kai Havertz. Mais sa prestation face au FC Metz avec le PSG mercredi soir peut-elle tout relancer ?

Tuchel jette un froid pour Draxler