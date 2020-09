Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet énorme coup de gueule sur l’avenir d’Idrissa Gueye !

Publié le 17 septembre 2020 à 4h45 par T.M.

Au PSG, Idrissa Gueye fait partie de ces joueurs qui pourraient partir d’ici la fin du mercato estival. Une situation que ne comprend pas Cheikh Ndoye, compatriote sénégalais du Parisien.

Alors que les chantiers sont encore nombreux au PSG, Leonardo va également devoir vendre s’il veut recruter de nouveaux joueurs pour Thomas Tuchel. Mais qui pourrait partir d’ici la fin du mercato estival ? Depuis plusieurs semaines désormais, il est notamment question d’un possible départ d’Idrissa Gueye, et ce bien que le Sénégalais soit arrivé l’été dernier en provenance d’Everton. D’ailleurs, ce mercredi, Le 10 Sport vous a révélé que Gueye était toujours très apprécié en Premier League, notamment par West Ham et Crystal Palace.

« Incroyable de voir ce traitement à son encontre »