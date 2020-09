Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman s'active dans un gros dossier !

Publié le 16 septembre 2020 à 16h00 par La rédaction

Le FC Barcelone, obligé de dégraisser cet été, pourrait voir partir Nelseon Semedo. Ronald Koeman aurait donc déjà lancé les grandes manoeuvres pour trouver un nouveau latéral droit.

Le FC Barcelone fait face à de gros problèmes financiers. Le club souhaite donc se séparer de certains éléments et alléger la masse salariale. Le Barça a besoin de réaliser ces économies pour pouvoir enregistrer de nouvelles arrivées. Parmi les joueurs souhaités par Ronald Koeman, on retrouve Georginio Wijnaldum, Memphis Depay et Sergino Dest, qui serait la nouvelle cible envisagée par le technicien néerlandais du Barça.

Un prêt avec option d’achat pour Dest ?