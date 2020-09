Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Coup d’intox confirmé sur Lautaro Martinez

Publié le 17 septembre 2020 à 0h00 par La rédaction

Le Real Madrid est-il intéressé par Lautaro Martinez comme révélé en Italie ? L’analyse du 10sport.com trouve une confirmation formelle…

Ces derniers jours, certaines informations en provenance d’Italie faisaient état d’une offensive du Real Madrid sur Lautaro Martinez, le buteur argentin de l’Inter Milan convoité fortement par le FC Barcelone. Ces informations annonçaient même un accord contractuel entre le club merengue et le joueur.

Le Real dément tout intérêt…