Mercato - PSG : Cet élément qui pourrait pousser à une vente accélérée de Mbappe

Publié le 16 septembre 2020 à 22h45 par La rédaction

Un nouvel élément pourrait pousser la direction du PSG à revoir ses plans au sujet de Kylian Mbappe. Analyse.

Le quotidien sportif AS a récemment expliqué que le Real Madrid programme une offre extrêmement raisonnable pour Kylian Mbappe, entre 120 et 150 millions d’euros, projetant autant d’exploiter la baisse des coûts liés à la crise sanitaire que d’utiliser le fait que Mbappe n’aura plus qu’un an de contrat l’été prochain. Au lieu de 300 millions, le PSG pourrait alors devoirs se contenter de 120…

Eviter le timing baissier du Real…

Alors qu’en l’état, le club de la capitale poursuit l’objectif, a priori irréaliste, de convaincre Mbappe de prolonger, la réflexion stratégique visant à changer de cap et inverser la pression à la baisse que tente d’imposer le Real en mettant l’attaquant français en vente dès cet été et inciter d’autres clubs à se positionner concrètement pourrait bien mériter une attention plus approfondie de la part des dirigeants parisiens. A voir dans les prochains jours.