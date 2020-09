Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a une stratégie très claire pour Kylian Mbappé !

Publié le 15 septembre 2020 à 10h15 par A.M.

Bien que désireux de s'offrir Kylian Mbappé, le Real Madrid ne compte pas non plus agir dans la précipitation pour le recrutement de l'attaquant du PSG. Florentino Pérez attend effectivement un signe de la direction parisienne.

Ce n'est évidemment un secret pour personne, le Real Madrid convoite Kylian Mbappé et rêve d'en faire sa grande star pour les années en venir. Et l'intérêt semble réciproque, puisque d'après le Sunday Times, l'attaquant français aurait annoncé en interne sa volonté de quitter le PSG à la fin de la saison, à un an de l'échéance de son contrat. Dans cette optique, les portes de sortie ne sont pas nombreuses puisque si Kylian Mbappé apprécie la Premier League et particulièrement le Liverpool de Jürgen Klopp, c'est bien le Real Madrid qui a l'avantage dans ce dossier.

Pérez attend le feu vert du Qatar