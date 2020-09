Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une première menace identifiée pour Thomas Tuchel ?

Publié le 15 septembre 2020 à 8h45 par G.d.S.S.

Même si la direction du PSG ne prendra aucune décision hâtive quant à l’avenir de Thomas Tuchel, une série de mauvais résultats pourrait finalement avoir raison de sa présence dans la capitale.

« Ma situation contractuelle ne change rien pour moi. Le plus important est de créer une équipe pour continuer à progresser. Après, on peut discuter ou pas, mais ça ne change rien à mon travail quotidien », avait indiqué Thomas Tuchel la semaine passée en conférence de presse sur son avenir, alors que l’entraîneur allemand est sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le PSG. Mais son équipe venant d’enchainer deux résultats très décevants face au RC Lens (0-1) et l’OM (0-1) pour ses débuts en Ligue 1, Tuchel ne disposera pas d’un crédit illimité auprès de la direction du PSG.

Un licenciement possible cet hiver ?