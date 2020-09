Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo contrarié pour ce renfort offensif ?

Publié le 15 septembre 2020 à 5h15 par T.M.

Au PSG, on attendrait notamment le retour d’Eric Maxim Choupo-Moting, qui était arrivé au terme de son contrat avec le club de la capitale. Un renfort offensif qui pourrait toutefois échapper à Thomas Tuchel. Explications.

Pour cette nouvelle saison, le PSG affiche actuellement un effectif amoindri en nombre et en qualité par rapport à l’exercice précédent. En effet, Thomas Tuchel a assisté à différents départs à l’instar de Thiago Silva, Edinson Cavani, Thomas Meunier ou encore Adil Aouchiche, et tous n’ont pas encore été palliés. Une mission qui occupe actuellement Leonardo, qui a jusqu’au 5 octobre, date de la fermeture du marché des transferts, pour espérer trouver des renforts. L’un d’eux pourrait pourquoi pas se nommer Eric Maxim Choupo-Moting. Alors que le Camerounais a vu son contrat expirer à l’issue de la campagne de Ligue des Champions avec le PSG, il pourrait finalement parapher un nouveau bail, ce qui n’était initialement pas prévu. Et alors que ce retour de Choupo-Moting serait bien vu par beaucoup, cela serait loin d’être gagné.

Choupo-Moting va-t-il revenir ?