Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette grosse opération de Puel qui prend forme !

Publié le 15 septembre 2020 à 3h30 par A.M.

Claude Puel ne s'en est jamais caché, il souhaite dégraisser son effectif. Après plusieurs semaines de tergiversation, les ventes s'enchaînent.

« J’ai près de quarante joueurs pro, ce qui est dingue dans le management. Quand on va se rapprocher de la compétition, je vais devoir resserrer le groupe (autour de 25) et j’espère qu’on restera soudés ». Il y a quelques semaines, Claude Puel se prononçait sur la nécessité de dégraisser son effectif, bien trop pléthorique à son goût. D'autre part, l'ASSE a besoin d'alléger sa masse salariale et de renflouer ses caisses. Dans cette optique, Yohan Cabaye et Loïc Perrin n'ont pas été conservés tandis que Franck Honorat et Vagner Dias ont été cédés à Brest et Metz. Mais c'est bien insuffisant, puisque Claude Puel a dressé une liste d'indésirables.

Le dégraissage avance

Stéphane Ruffier, Loïs Diony, Miguel Trauco, Sergi Palencia, Yann M’Vila, Wahbi Khazri ou encore Ryad Boudebouz sont ainsi poussés au départ. Et ça avance bien. En effet, ces derniers jours Loïs Diony a rejoint Angers tandis que l'Olympiakos a officialisé l'arrivée de Yann M'Vila ce lundi. Dans ces dossiers, l'ASSE ne récupérera pas d'indemnités de transfert puisque les deux joueurs ont été laissés libres. Mais l'économie de leurs salaires n'est pas anodine pour les finances des Verts. Et l'opération dégraissage n'est pas encore terminée pour l'ASSE.