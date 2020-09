Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Recrutement, finances… Villas-Boas est en train de déjouer les pronostics !

Publié le 14 septembre 2020 à 15h30 par G.d.S.S.

Après une première saison très convaincante sur le banc de l’OM, André Villas-Boas est en train de continuer sur sa lancée en ce début d’exercice 2020-2021. Et le technicien portugais, promis à une tâche impossible à relever, est en train de faire taire les plus pessimistes.

Dimanche soir, le Classique entre le PSG et l’OM a été pour le moins mouvementé avec pas moins de 13 cartons jaunes distribués, et 5 cartons rouges. Par ailleurs, ce grand choc a été marqué par la vive altercation entre Neymar et Alvaro Gonzalez, l’attaquant brésilien reprochant au défenseur olympien ses propos à caractère raciste. Et en attendant que la lumière soit faite sur les coulisses de cette soirée très tendue, les performances d’un homme en particulier sont passées assez inaperçues : André Villas-Boas.

Le projet McCourt remis sur le droit chemin

Déjà, la saison passée, l’entraîneur portugais avait brillé à la tête de l’OM en terminant à une très honorable 2e place en Ligue 1, derrière le PSG, et ce alors qu’il disposait d’un effectif très limité. Il lui était ensuite promis à un mercato estival très compliqué, puisque l’OM se trouve dans une situation financière très limité, et de nombreux cadres de l’effectif tels que Morgan Sanson, Boubacar Kamara ou encore Duje Caleta-Car ont été annoncés avec insistance sur le départ pour renflouer les caisses. Résultat des courses : à ce jour, l’OM n’a perdu aucun élément majeur de son équipe, et a bouclé pas moins de trois renforts avec Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo. Et Villas-Boas semble donc avoire redressé la barre au sein du projet McCourt.

Un avenir incertain pour AVB ?