Mercato - PSG : Ça commence à chauffer pour Thomas Tuchel ?

Publié le 14 septembre 2020 à 11h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG vient d’enchainer deux défaites de rang en trois jours en championnat, Thomas Tuchel pourrait commencer à se trouver en situation très délicate. Et ce, à moins d’un an de la fin de son contrat…

Le Classique entre le PSG et l’OM a été riche en évènements dimanche soir ! La formation d’André Villas-Boas s’est finalement imposée de justesse (1-0), mettant ainsi fin à une interminable série de neuf ans sans la moindre victoire contre le PSG. Et alors que le club de la capitale s’était déjà incliné trois jours plus tôt sur le terrain du RC Lens, certains choix tactiques de Thomas Tuchel commencent déjà à être pointés du doigt même si l’effectif du technicien allemand a été décimé par le Covid-19. Mais doit-il pour autant s’inquiéter pour son avenir au PSG ?

Leonardo a calmé le jeu

Interrogé au micro de Téléfoot après la défaite du PSG, Leonardo a affiché un discours plutôt rassurant sur la situation personnelle de Thomas Tuchel : « Il est en danger ? Après un match comme ça, poser la question c'est un peu compliqué. Le calendrier... aujourd'hui c'était la première journée de certains championnats en Europe. Il y a beaucoup de choses : on sort de la C1 et tu reprends tout de suite, on a eu le problème du Covid-19... on ne peut pas oublier le contexte très compliqué ! On a besoin de cohérence pour être un peu mieux », a indiqué le directeur sportif du PSG qui, sans assurer la défense de Tuchel, ne remet pas directement la faute sur le technicien allemand. Pourtant, différents facteurs ne jouent pas en faveur de l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund.

Une situation contractuelle fragile