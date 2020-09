Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle annonce de Mbappé en coulisses pour son avenir ?

Publié le 14 septembre 2020 à 10h15 par T.M.

Du côté du Real Madrid, on attend déjà Kylian Mbappé les bras grands ouverts. Et visiblement, l’attaquant du PSG verrait d’un bon oeil un départ vers la Casa Blanca.

Bien que Kylian Mbappé ait annoncé qu’il resterait au PSG pour cette saison 2020-2021, son avenir fait toujours autant parler dans la rubrique mercato. Et ce dimanche, c’est le Sunday Times qui a rajouté de l’huile sur le feu dans ce dossier. En effet, le média britannique a assuré que l’international français aurait annoncé à sa direction qu’il avait l’intention de partir l’été prochain, alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2022. Pour Mbappé, l’avenir s’écrirait donc loin du PSG, alors Liverpool, Manchester United, le FC Barcelone, mais surtout le Real Madrid ont été cités comme de possibles destinations. Et à en croire les dernières informations de As , rejoindre Zinedine Zidane chez les Merengue serait bien un objectif pour Kylian Mbappé.

Mbappé, futur étendard du futur Real Madrid ?

Rebondissant sur cette information de la presse anglaise, le média espagnol fait lui aussi quelques révélations concernant les intentions de Kylian Mbappé pour son avenir. Et il semblerait que l’attaquant du PSG ait notamment les yeux rivés du côté du Real Madrid. En effet, le Français aurait confié à ses proches qu’il aimerait bien être le futur visage de la Casa Blanca dans le futur Bernabeu. En effet, le club madrilène entend moderniser son stade pour en faire l’un des plus beaux du monde. Un projet qui trouverait ainsi grâce aux yeux de Mbappé, au point donc de le convaincre de filer vers le Real Madrid.