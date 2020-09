Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette grande annonce dans le feuilleton Suarez !

Publié le 14 septembre 2020 à 7h00 par Th.B.

Luis Suarez devrait quitter le FC Barcelone prochainement, n’entrant pas dans les plans de Ronald Koeman. Et un transfert à la Juventus serait bel et bien dans les tuyaux.

Comme la RAC1 le révélait dernièrement, Luis Suarez n’est plus désiré au FC Barcelone. Nouvel entraîneur du club blaugrana, Ronald Koeman lui aurait fait savoir qu’il devrait aller voir ailleurs d’ici la fin du mercato. Le PSG, l’Atletico de Madrid, l’Ajax Amsterdam s’intéresseraient au profil de l’Uruguayen. Néanmoins, la Juventus semble être la grande favorite à sa signature. Et la détermination du club bianconeri serait sans pareille.

« La Juventus a fait son choix il y a neuf jours et ira jusqu'au bout »