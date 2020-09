Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman veut dépouiller le Liverpool de Klopp !

Publié le 14 septembre 2020 à 4h45 par T.M.

Souhaitant opérer une grosse révolution au FC Barcelone, Ronald Koeman scruterait notamment du côté de Liverpool.

La grosse claque reçue en Ligue des Champions par le FC Barcelone a occasionné un énorme tremblement de terre. Une humiliation dont il va falloir se relever. Et pour cela, le club catalan va repartir de zéro et entamer un nouveau chapitre. Cela a ainsi commencé avec le départ de Quique Setien, 6 mois seulement après son arrivée, qui a laissé sa place à Ronald Koeman sur le banc de touche. C’est donc désormais le Néerlandais qui est aux commandes, souhaitant bien évidemment construite un groupe à son image. Un grand ménage est ainsi attendu. Alors qu’Ivan Rakitic a déjà fait ses valises, Arturo Vidal et Luis Suarez devraient prochainement suivre. Dans le même temps, Koeman espère également des renforts. Et pour cela, il regarderait du côté de Liverpool.

Un Barça made in Liverpool ?

Les prochains joueurs du FC Barcelone se trouvent-t-ils à Liverpool ? Ronald Koeman aurait en tout cas différents objectifs chez les Reds. Dernièrement, en plein feuilleton autour de Lionel Messi, il était notamment question d’un intérêt pour Sadio Mané. Plus récemment, c’était surtout le nom de Georginio Wijnaldum qui ne cessait de revenir. Connaissant bien le milieu de terrain néerlandais, Koeman désirerait ainsi l’amener avec lui en Catalogne. Et ce dimanche, la presse anglaise annonce désormais que Mohamed Salah serait l’un des grands objectifs du nouvel entraîneur du Barça. Après Philippe Coutinho, les Blaugrana pourraient donc à nouveau se servir sur les bords de la Mersey.