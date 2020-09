Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Payet apporte son aide pour boucler un gros dossier !

Publié le 14 septembre 2020 à 4h00 par A.M.

En quête d'un avant-centre, l'OM est en difficulté dans le dossier M'Baye Niang, mais cela n'empêche pas Dimitri Payet de faire le forcing en interne.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'Olympique de Marseille a récemment renoué le contact avec l'entourage de M'Baye Niang. Cependant, ce dossier s'annonce très compliqué compte tenu des exigences financières du Stade Rennais. A tel point qu'André Villas-Boas juge cette transaction infaisable. « J'ai déjà détaillé le profil de l'attaquant que l’on attend, et aussi que M'Baye Niang ne viendra pas à l'OM. On continue à chercher. Ce n'est pas encore clair ce qu'on tente de faire. On a essayé de faire venir un joueur, mais ce n'était pas possible. On ne veut pas changer la hiérarchie avec Dario, mais avec la Ligue des Champions, il faut renforcer ce poste », confiait-il en conférence de presse.

Payet fait le forcing pour Niang

Et pourtant, en coulisse, le vestiaire de l'OM ne désespère pas de voir débarquer M'Baye Niang. En effet, selon nos informations, plusieurs cadres du vestiaire phocéen, poussent pour l'arrivée de l'attaquant du Stade Rennais, à commencer par Dimitri Payet qui ferait le forcing dans ce dossier. Malgré tout, le Stade Rennais refuserait l'idée d'un prêt avec option d'achat et souhaite un transfert sec. Les Bretons attendraient quasiment 25M€ pour lâcher l'international sénégalais. Si ce dossier semble pour le moment dans l'impasse, le mercato de fermera ses portes que le 5 octobre, ce qui laisse encore du temps à l'OM pour négocier.