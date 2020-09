Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ajroudi de retour à la charge ? La réponse de l’OM !

Publié le 13 septembre 2020 à 13h45 par T.M.

Malgré la position ferme de l’OM, Mohamed Ayachi Ajroudi resterait déterminé à racheter le club phocéen. Toutefois, pour le moment, l’homme d’affaires franco-tunisien n’aurait pas encore passé la vitesse supérieure.

Du côté de l’OM, le feuilleton de la vente du club phocéen semble encore loin d’être terminé. Ces dernières semaines, Mohamed Ayachi Ajroudi, candidat principal au rachat, s’est heurté à la volonté de Frank McCourt de ne pas céder son bien. Toutefois, cela n’a vraisemblablement pas refroidi le principal intéressé. En effet, l’homme d’affaires franco-tunisien a fait le ménage dans son entourage et remis Mourad Boudjellal au centre de son projet. De quoi relancer le dossier de la vente de l’OM, d’autant plus que désormais, Ajroudi et son entourage afficheraient une nouvelle position, agissant en silence pour tenter de convaincre McCourt de lâcher le club phocéen.

L’OM sans nouvelle !