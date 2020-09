Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal, Ajroudi… Nouvelle stratégie pour le rachat de l’OM !

Publié le 13 septembre 2020 à 8h15 par T.M.

Depuis plusieurs semaines désormais, Mohamed Ayachi Ajroudi s’est positionné pour racheter l’OM à Frank McCourt. Et après de nombreuses sorties médiatiques remarquées, l’homme d’affaires franco-tunisien et ses collaborateurs adopteraient une nouvelle position dans ce feuilleton.

Sur la Canebière, le dossier du rachat de l’OM revient assez souvent sur la table. Toutefois, ces dernières semaines, cela a pris une ampleur bien différente avec le projet de Mohamed Ayachi Ajroudi, révélé au grand jour par Mourad Boudjellal. Ambitieux, l’homme d’affaires franco-tunisien n’a pas hésité à lâcher de grands noms afin de mettre des étoiles dans les yeux à tout le monde. Ajroudi rêve de racheter le club phocéen et n’a pas hésité à multiplier les manoeuvres en ce sens. Toutefois, il s’est heurté à un mur puisque Frank McCourt n’est pas décidé à vendre. Pas de quoi refroidir le principal intéressé, qui reviendrait à la charge avec de nouvelles intentions.

Ajroudi et son entourage avancent désormais en sous-marin !