Mercato - Barcelone : Simeone aurait recalé deux gros noms du Barça !

Publié le 13 septembre 2020 à 7h30 par B.C.

Alors que plusieurs joueurs majeurs du FC Barcelone devraient partir cet été, l'Atlético de Madrid se serait vu proposer les services d'Ivan Rakitic et Luis Suarez. Cependant, ces deux dossiers ont rapidement été mis de côté par les Colchoneros.

Après l'humiliation face au Bayern Munich, le FC Barcelone a décidé de procéder à de nombreux changements dans son organigramme et son effectif. Ivan Rakitic a déjà plié bagage, et d'autres devraient suivre dans les prochains jours. Les départs d'Arturo Vidal, Samuel Umtiti ou encore Luis Suarez sont notamment évoqués avec insistance dans la presse espagnole. Certains de ses joueurs auraient d'ailleurs été proposés à plusieurs écuries, à l'instar de l'Atlético de Madrid. Mais les Colchoneros n'auraient pas donné suite.

L'Atlético aurait refusé Suarez et Rakitic