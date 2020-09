Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas se prépare à un gros échec !

Publié le 13 septembre 2020 à 3h15 par A.M.

Conscient de la difficulté de recruter un attaquant, André Villas-Boas se dit prêt à reporter le recrutement d'un joueur offensif.

D'ici le 5 octobre, l'Olympique de Marseille tentera de recruter un nouvel attaquant. Mais compte tenu des moyens financiers limités du club phocéen, ce dossier s'annonce très compliqué. Ainsi, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'OM a renoué le contact avec M'Baye Niang, mais ce dossier s'annonce très compliqué compte tenu des exigences du Stade Rennais qui réclame un transfert sec. Toujours selon nos informations, le club phocéen s'est heurté aux mêmes limites pour Luis Suarez, l'attaquant de Watford. Lucide sur la situation, André Villas-Boas n'exclut donc pas la possibilité d'attendre le mois de janvier pour recruter.

Villas-Boas est prêt à attendre janvier pour son attaquant