Mercato - OM : Le feuilleton M'Baye Niang est dans le flou total !

Publié le 12 septembre 2020 à 15h30 par A.M.

En quête d'un attaquant, André Villas-Boas apprécie grandement le profil de M'Baye Niang qui pourrait quitter le Stade Rennais. Malgré tout, ce dossier est tout de même très compliqué et il est difficile d'être clair.

Quel avenir pour M'Baye Niang ? C'est une question qui se pose depuis plusieurs semaines désormais puisque l'international sénégalais ne serait pas opposé à un départ du Stade Rennais cet été. Le club breton, qui a recruté Serhou Guirassy, pourrait d'ailleurs ouvrir la porte à une vente de son attaquant. Une situation qui n'est pas passée inaperçue du côté de l'Olympique de Marseille où André Villas-Boas cherche activement un attaquant afin d'assurer le rôle de doublure de Dario Benedetto. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'OM a d'ailleurs récemment relancé ce dossier en contactant l'entourage de M'Baye Niang dont le profil plaît grandement à l'entraîneur du club phocéen. Mais en écoutant les acteurs principaux de ce dossier, il est difficile d'y voir clair.

L'avenir de Niang à Rennes est toujours incertain

En effet, la situation de M'Baye Niang au Stade Rennais fait beaucoup parler, notamment suite à son absence lors du match amical contre Benfica samedi. Dans la foulée, plusieurs informations ont circulé concernant une nouvelle absence, cette fois-ci à l'entraînement vendredi. « Ce n’est pas une nouvelle absence à l’entraînement. Là il y a un problème physique. On a de très bonnes relations et on discute en toute franchise, a encore expliqué l'entraîneur breton. Cela sera trop juste pour dimanche mais pas de souci pour les semaines à venir. Sans souci physique il aurait postulé pour le déplacement à Nîmes », a toutefois confié Julien Stéphan à ce sujet en conférence de presse. Et M'Baye Niang a également tenu à mettre les choses au clair par le biais d'un message posté sur Twitter : « Je n’avais aucune envie de m’exprimer à nouveau. Je demande aux personnes qui s’expriment à ma place de cesser de le faire. Contrairement à ce qui peut se lire et se dire, j’ai de bonnes relations avec les personnes du Stade Rennais FC. Que ce soit le staff, les joueurs ou la direction. Je ne sais pas comment va se terminer le mercato, mais aujourd’hui, je suis au club et reste concentré sur le travail qu’on me demande . »

