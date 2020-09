Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : M'baye Niang fait une grosse annonce sur sa situation !

Publié le 11 septembre 2020 à 19h45 par La rédaction mis à jour le 11 septembre 2020 à 20h05

Annoncé proche d’un départ en raison de mauvaises relations avec Julien Stéphan et toujours dans le viseur de l'OM, M'baye Niang a tenu à clarifier sa situation.

Arrivé à l'été 2018, M'baye Niang pourrait faire ses valises et quitter le Stade Rennais. Après avoir séché une séance d’entraînement la semaine dernière, l’international sénégalais a été mis à l’écart lors du match amical face au Benfica Lisbonne samedi dernier. A la recherche d'un attaquant pour concurrencer Dario Benedetto, cela fait plusieurs semaines que M'baye Niang est dans le viseur de l'Olympique de Marseille, un intérêt toujours d'actualité selon nos informations. Pourtant, André Villas Boas a clairement fermé la porte à une arrivée du Sénégalais. Alors que son avenir reste incertain, M'Baye Niang est sorti du silence.

« J’ai de bonnes relations avec les personnes du Stade Rennais »