Mercato - PSG : Leonardo peut déjà oublier cette vente !

Publié le 13 septembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Même s’il n’entre pas dans les plans de Thomas Tuchel au PSG, Mitchel Bakker refuserait catégoriquement d’envisager un départ cet été.

« Tous les clubs aujourd'hui ont besoin de vendre pour acheter, et puis il y a le fair-play financier qui t'interdit de mettre encore plus d'argent. C'est sûr que le PSG traverse cette situation. On a besoin de faire sortir des joueurs, notamment à travers des ventes, mais ce n'est pas facile », expliquait récemment Leonardo dans le Canal Football Club , indiquant donc que le PSG cherchait à boucler plusieurs ventes d’ici la fin du mercato estival. Plusieurs profils sont poussés vers la sortie à cet effet comme Julian Draxler, Idrissa Gueye, ou encore le jeune Mitchel Bakker. Mais ce dernier aurait déjà tranché quant à son avenir au PSG.

Bakker refuserait de partir

Comme l’a révélé Sky Sports, Bakker aurait déjà annoncé à la direction du PSG qu’il n’envisageait absolument pas de changer d’air cet été. Sous contrat jusqu’en juin 2023 au Parc des Princes, le latéral gauche néerlandais de 20 ans subit de plein fouet la concurrence de Juan Bernat et Layvin Kurzawa, mais semble toutefois déterminé à rester au PSG. Leonardo aura donc du mal à le pousser vers la sortie…